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الجمعة 17 حزيران 2022 ساعة 21:47

ضحايا خلال انفجار عبوة داخل مسجد في أفغانستان

ضحايا خلال انفجار عبوة داخل مسجد في أفغانستان
وأعلن مسؤول في حركة "طالبان" الحاكمة، أن التحقيق جار، لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف الناطق باسم قائد شرطة قندز، عبيد الله عابدي، أن عبوة ناسفة كانت قد زرعت في المسجد، انفجرت عندما تجمع العشرات داخل المسجد الواقع في مديرية إمام صاحب، لأداء صلاة الجمعة.

وكان الفرع المحلي لتنظيم "داعش"، والمعروف باسم "الدولة الإسلامية في ولاية خراسان"، زاد هجماته مؤخرا على المساجد والأقليات بأرجاء أفغانستان.

وينظر إلى التنظيم الذي ينشط في أفغانستان منذ ام 2014، على أنه أكبر تحد أمني يواجه حكام طالبان الذين سيطروا على البلاد في آب الماضي.

وشهدت العاصمة كابل هجوما مماثلا على مسجد الشهر الماضي، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
 
رقم : 999770
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