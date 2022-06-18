وزير الدفاع اليمني لدول العدوان: نمتلك أسلحة عالية التأثير والتقنية

جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع للمرابطين من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة، الذين نقل لهم تحيات وتبريكات السيد الحوثي، بالانتصارات العظيمة التي تحققت في جبهات المواجهة مع الأعداء سواءً في المنطقة العسكرية السادسة أو بقية المناطق.



وأكد اللواء العاطفي، أن ثقة شعبنا وقيادته الثورية بالأبطال في جبهات المواجهة، نابعة من أنهم إلى جانب الحق في مقارعة الطغاة والمستكبرين والمتجبرين ويتصدون للمحتلين والغزاة”.. موضحا أن بشائر الانتصار العظيم تلوح في جباه وهامات الأبطال البواسل الذين اختاروا نهج المواجهة والتصدي للمعتدين والمحتلين والغزاة ومن تحالف معهم.



وأوضح أن هذه المواجهة التاريخية، سيُبنى على نتائجها مستقبل المنطقة، وعنوان مرحلتها التي يظن الأعداء أنهم قادرون على صياغتها وفقاً لحساباتهم، وتناسوا أن التمكين الإلهي يقف إلى جانب المدافعين عن الأمة وقرارها المستقل.



وأشار اللواء العاطفي، إلى أن أعداء الأمة قد أعدو عدتهم وحساباتهم على فرض حالات احتلالية عدوانية على اليمن وشعبه ونهب موارده وخيراته لخدمة أطماعهم المكشوفة في المنطقة، لكنهم تغافلوا عن إدراك مقدرة الشعب اليمني وقواته من جيش ولجان شعبية وأبناء القبائل الأحرار الذين استطاعوا قلب المعادلة وتغيير موازين القوى.



وأضاف” إن التاريخ المشرق والمشرف لا تصنعه الخيانة والارتهان للعدوان وصهاينة القرن وإنما تكتب حروفه الناصعة تضحيات الأبطال في ميادين العزة الذين سيدّونون هذه المرحلة من تاريخ المواجهة مع أعداء الله واليمن”.



وأكد وزير الدفاع أن الإدراك الوطني تعزّز لدى جميع أبناء اليمن، بأن العدوان لا يريد أن يفهم لغة السلام المشرف وعليه تحمل كامل المسؤولية في التصعيد والتنصل من الهدنة.



فيما عبرت كلمة مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد جابر أبو مهدي عن الترحيب بزيارة وزير الدفاع لمنتسبي المنطقة .. مؤكداً باسمه ونيابة عن المرابطين على امتداد المسرح العملياتي والقتالي للمنطقة العسكرية السادسة جهوزيتهم القتالية العالية واستعدادهم الدائم لتنفيذ جميع التوجيهات الصادرة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.