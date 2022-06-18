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السبت 18 حزيران 2022 ساعة 13:05

منظمة "التعاون الإسلامي" تدين اغتيال 3 شبان فلسطينيين في جنين

منظمة "التعاون الإسلامي" تدين اغتيال 3 شبان فلسطينيين في جنين
وحمّلت المنظمة في بيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.

ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر الجمعة، برصاص قوات الاحتلال، في كمين نصبته خلال اقتحامها مدينة جنين (شمال الضفة)، كما أصيب 10 آخرون.

والشهداء الثلاثة هم: يوسف ناصر صلاح (23 عامًا)، وبراء كمال لحلوح (24 عامًا)، وليث صلاح أبو سرور (24 عامًا).
مصدر : وكالات
رقم : 999868
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