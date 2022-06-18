الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 حزيران 2022 ساعة 17:19

آلاف التونسيين يحتجون رفضا للاستفتاء على الدستور

آلاف التونسيين يحتجون رفضا للاستفتاء على الدستور
الاحتجاج الحاشد الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر وتقوده رئيسة الحزب عبير موسى، يظهر المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا" و"أوقفوا مهزلة الدستور" و"نريد استعادة البلد المخطوف" و"الشعب جاع".

وفي تحد لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

وعيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي وهما خصمان لدودان.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو تموز.

ويشيد أنصار سعيد به باعتباره رجلا مستقلا ونزيها يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.
مصدر : وكالات
رقم : 999903
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
18 حزيران 2022
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
18 حزيران 2022
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
18 حزيران 2022
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
17 حزيران 2022
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
17 حزيران 2022
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
17 حزيران 2022
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
17 حزيران 2022
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
17 حزيران 2022
أميرعبداللهيان: أمريكا تريد أخذ امتيازات من طهران في المفاوضات
أميرعبداللهيان: أمريكا تريد أخذ امتيازات من طهران في المفاوضات
16 حزيران 2022
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
من "فاوتشي" و"شواب" إلى "هانتر بايدن" و"ناثان ولف"... تعرفوا على الشبكة المخيفة لتجار الأوبئة
16 حزيران 2022
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
"إسرائيل" تقع في فخ تصريحاتها.. فضيحة من العيار الثقيل؟
16 حزيران 2022
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
رد فعل العراقيين على الحركة المفاجئة لمقتدى الصدر
16 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن