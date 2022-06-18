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السبت 18 حزيران 2022 ساعة 17:34

الحرس الثوري يفتتح مشاريع لمساعدة اهالي سيستان وبلوشستان

الحرس الثوري يفتتح مشاريع لمساعدة اهالي سيستان وبلوشستان
وقد شملت هذه المشاريع ايصال مياه الشرب وانشاء الملاعب الرياضية وتوفير جهاز المتزوجين حديثا وغيرها من المشاريع الخيرية التي أدخلت السرور في قلوب هؤلاء المواطنين.

وتم في منطقة دشت سيستان تنفيذ مشروع ايصال الماء الى 15 قرية حيث بلغ عدد القرى التي وصلها الماء واستخدم اهاليها ماء الشرب الصحي في اطار مشروع الامام الحسن (ع) 37 قرية.

كما تم تزامنا مع افتتاح هذه المشاريع وضع الحجر الاساس لمشروع ايصال الماء الى 50 قرية اخرى كي يتم الحاق الف و752 قرية محرومة اخرى بالقرى التي وصل اليها ماء الشرب حتى الان.

في غضون ذلك حضر نائب رئيس مقر البناء وازالة الحرمان التابع لسلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسن زاده بناء 12 مجموعة رياضية للشبان في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأهدى قادة ومنتسبي فريق سلمان الفارسي 110 التابع لسلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية ومجموعة الشهيد رحمن رمضاني الجهادية السلع الاساسية للمتزوجين حديثا شملت الثلاجات والمفروشات والطباخات والمكانس الكهربائية وغيرها.

الجدير بالذكر ان سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية قام بعمليات ايصال الماء في اطار مشروع الامام الحسن (ع) الى 10 الاف قرية في شتى ارجاء ايران التي كانت تواجه مشكلة ماء الشرب.
رقم : 999905
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