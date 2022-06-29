وبحسب مصادر قُتل 9 عناصر من مسلحي "فيلق الشام" الموالية لتركيا وأصيب آخرون جراء استهداف سيارتهم بصاروخ موجه على محور "باصوفان" في عفرين بريف حلب الشمالي.