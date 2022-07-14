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خاص لإسلام تایمز
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الخميس 14 تموز 2022 ساعة 21:03
بالفيديو: انفجار مخزن سلاح في القائم غربي العراق
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وذكرت مصادرنا، أن مخزن سلاح الفوج الاول حشد القائم بمدينة حصيبة حي التنك، انفجر فجر اليوم الخميس.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1004256
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