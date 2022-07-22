الشارع العراقي يطالب بدم ضحايا شمال العراق

خاص (اسلام تايمز) - موجة غضب تجتاح مدن العراق على خلفية القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجع سياحي في قضاء زاخو شمال البلاد وادى الى مقتل تسعة مواطنين واصابة اخرين بجروح خطيرة.