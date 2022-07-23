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خاص لإسلام تایمز
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السبت 23 تموز 2022 ساعة 20:23
بالفيديو..الجيش السوري يطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي
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وذكرت مصادرنا أن عناصر حاجز للجيش السوري في قرية تل ذهب بريف القامشلي طردوا رتلاً من 5 مدرعات لقوات للاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى القرية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1005649
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