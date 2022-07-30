بالفيديو.. الانتهاء من استبدال كسوة الكعبة المشرفة

خاص (اسلام تايمز) - رصد موقعنا أحد الفيديوهات التي تم تداولها أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في السعودية قد أعلنت الانتهاء من استبدال كسوة الكعبة المشرفة بعد انتهاء موسم الحج.