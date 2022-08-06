صواريخ المقاومة تفضح ‘‘خرافة‘‘ القبة الحديدية

خاص (اسلام تايمز)-رصد موقعنا مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل أظهرت لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض وابل من الصواريخ قبل قليل في سماء مستوطنة سديروت الواقعة شمال قطاع غزة.