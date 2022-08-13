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السبت 13 آب 2022 ساعة 12:37

بالفيديو: انفجار بمدخل مقر حكومي في كابول

ملف مرفقوبحسب مصادر ميدانية فإن "الانفجار وقع عند الساعة الـ10:40 من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي.

كما تمت الإشارة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الضحايا حتى الآن.
رقم : 1008972
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