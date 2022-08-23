بالفيديو: المنطاد التجسسي الاميركي في شمال شرقي الحسكة

خاص (اسلام تايمز) - حصل موقعنا على مقطع فيديو للمنطاد الحراري الذي اطلقته القوات الاميركية في اجواء القسم الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة شمالي سوريا، استكمالا لأعمال التجسس التي تنفذه في المنطقة.