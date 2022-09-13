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الثلاثاء 13 أيلول 2022 ساعة 21:01

بالفيديو.. العميد قاآني يشارك في مسيرة الأربعين

ملف مرفقوقد وصل قائد قوة القدس العميد قاآني إلى العراق منذ أمس الاثنين للمشاركة في مسيرة الأربعين.

وظهر العميد قاآني، في زيارته القصيرة إلى العراق، بين المشاركين بالمسيرة دون أي مرافقة وأي حزام أمني، حيث أعرب عن تقديره لكرم ضيافة العراقيين.
رقم : 1014180
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