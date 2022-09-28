حرس الثورة الإسلامية يستهدف عدة مقار للإرهابيين الانفصاليين

اسلام تايمز(ايران) - استهدفت القوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) صباح اليوم الاربعاء ، عدة مقار للإرهابيين الانفصاليين في المنطقة الشمالية من العراق بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.