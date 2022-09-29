هفوة جديدة للرئيس الأمريكي.. بايدن يبحث عن نائبة متوفاة بين الحضور

اسلام تايمز (امريكا) - ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء، بعد أن سأل عن عضوة الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سير.