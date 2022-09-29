‘صنم محمد بن سلمان’ يثير جدلا عارما في السعودية!

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وما زاد الطين بلة تصريحات النحات السعودي هاشم المالكي الذي صمم التمثال الذي جرت صناعته من الجبس باللون الذهبي، حيث كشف عن ان هناك مجسم آخر لابن سلمان، وهو أضخم وأكبر مجسم في تاريخ المملكة، وزنه 2 طن، وطوله 3 أمتار و10 سم، عرضه مترين، وسيُعرض في مركز الملك سلمان الاجتماعي.
وكانت السلطات السعودية لسنوات طويلة تحرم التعامل مع المجسمات والتماثيل أو حتى صور الكائنات الحية، باعتبارها أصناماً تعبد من غير الله، ويترتب عليها ذنوب التعامل معها، وعرضها.
"ابو منشار" نشر الفيديو وعلق قائلا: "نقل صنم #محمد_بن_سلمان".