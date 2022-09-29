‘صنم محمد بن سلمان’ يثير جدلا عارما في السعودية!

اسلام تايمز (السعودية) - أشعل مقطع فيديو مُتداول، لنقل تمثال باللون الذهبي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعرضه في مركز الملك سلمان الاجتماعي، جدلا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الناشطون صنما مسترجعين بذلك الجدل حول مجسم حجري آخر لبن سلمان، بدأ يُباع في متاجر السعودية قبل أشهر وتسبب بجدل كبير هو الآخر.