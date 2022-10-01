عشرات الألاف يشاركون في مهرجان 'الأقصى في خطر' في غزة

خاص (اسلام تايمز )- حصل موقعنا على فيديو من الاراضي المحتلة محتواه أن عشرات الألاف قد شاركوا في مهرجان "الأقصى في خطر" بمدينة غزة نصرةً لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.