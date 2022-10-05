خاص (اسلام تايمز) - اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، إحياء لما يسمى بـ"عيد الغفران".