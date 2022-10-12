بالفيديو: جيش الاحتلال يفرض حصارا على نابلس

خاص (اسلام تايمز) - حصل موقعنا من الاراضي المحتلة على فيديو يبين كيف فرضت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حصارا على مدينة نابلس وقامت بإغلاق العديد من الطرقات، مما ادى لحدوث أزمة خانقة.