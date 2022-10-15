العالم الاسلامي يحيي المولد النبوي الشريف

خاص (اسلام تايمز) - أقيم في العاصمة الايرانية طهران احتفالا كبيرا بذكرى المولد النبوي الشريف وولادة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، في ساحة ولي عصر وسط العاصمة طهران.