احتفال جديد بمرقد السيدة زينب عليها السلام

خاص (اسلام تايمز) - أحتفل المؤمنون والموالون مساء السبت، بإنجاز الشُباك الجديد لمرقد السيدة زينب (سلام الله عليها)، جنوبي دمشق، بمشاركة الآلاف من المواطنين السوريين والزائرين من مختلف المناطق والبلدان.