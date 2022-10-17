احتفال جديد بمرقد السيدة زينب عليها السلام

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وشهدت العتبة الزينبية المقدسة تدفق آلاف الاشخاص للمشاركة بالاحتفال بانجاز الشباك الجديد لمقام العقيلة زينب (سلام الله عليها)، الذي تم نقله من العراق قبل اسابيع مقدماً كهديةٍ من العتبة العباسية المقدسة.
وحضر الاحتفال شخصيات شعبية ورسمية من العتبة العباسية والزينبية بمشاركة رجال الدين في المنطقة والفعاليات الاجتماعية والثقافية.
وكانت قد أعلنت فرقة العباس القتالية في العراق عن تفاصيل مرافقة ونقل شباك السيدة زينب (ع) الذي تم تصنيعه في ورش العتبة العباسية المقدسة.
وذكر بيان لاعلام الفرقة ان "فرقة العباس قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والذي اوعز الى جميع الجهات لإسناد فرقة العباس في اتمام هذه الواجب المهم".
وأضاف البيان "اليوم تسلمنا الشباك الشريف من العتبة العباسية كأمانة وسنسلمه من جديد الى كوادر العتبة العباسية المقدسة في صحن العقيلة زينب في سوريا لغرض نصبه وغدا صباحا ستتحرك قافلة فرقة العباس الى مطار النجف الدولي مرورا بالعتبة العلوية المقدسة واهالي النجف الذين أصروا على استقبال الشباك الشريف".
ولفت الى انه "وفي مطار النجف سيقوم سلاح القوة الجوية بنقل الشباك الشريف من خلال طائرة سي-130 ، وسيرافقها تشكيل من أحدث الطائرات العراقية اف 16 سترافق الطائرة الرئيسية من العراق الى مطار دمشق".
وتابع البيان "ستقوم فرقة العباس من جديد بنقل الشباك الشريف من مطار دمشق بمركبات خاصة الى العتبة الزينبية لغرض نصبه من قبل كوادر العتبة العباسية المقدسة".
وأنجزت الجهات الفنية للعتبة العباسية والزينبية خلال اسبوعين مهمة تركيب وانجاز الشباك الجديد الذي تم نقله من العراق الى سوريا.
وكان قائد فرقة العباس القتالية في الحشد الشعبي الشيخ ميثم الزيدي اشار إلى أن مهمة نقل الشباك تمت وسط أجواء روحانية، وتم تسليمه إلى الجهات الفنّية التابعة للعتبة العبّاسية المُقدّسة.
وكانت فرقة العباس قد قامت بتأمين وصول الشبّاك الجديد لمقام السيدة زينب من العراق جوا عبر مطار دمشق الدولي ومنه الى مدينة السيدة زينب جنوب دمشق، حيث كان في استقباله رئيس وفد العتبة العبّاسية في دمشق وعضو مجلس إدارتها السيّد جواد الحسناوي.