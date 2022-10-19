بالفيديو.. إصابة مستوطن بعمليات استشهادية في القدس

خاص (اسلام تايمز) - رصدموقعنا فيديو من الاراضي المحتلة لعملية فدائية استشهد فيها شاب فلسطيني برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، بعدما أصاب حارس أمن صهيوني إثر تنفيذ عملية اطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.