تصعيد جديد في نابلس واستشهاد أحد قادة عرين الأسود

خاص (اسلام تايمز) - افادت مصادر من الاراضي المحتلة باستشهاد خمسة مواطنين بينهم قائد بمجموعات "عرين الأسود" وأصيب العشرات، الليلة، في اشتباكات عنيفة خلال عدوان صهيوني واسع في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.