مشاهد جديدة من هجوم مثيري الشغب على الشرطة في كرج امس

اسلام تايمز (ايران) - نشرت مشاهد جديدة من هجوم مثيري الشغب على قوات الشرطة في مدينة كرج غرب العاصمة طهران امس والذي اسفر عن استشهاد عنصر من قوات التعبئة وجرح عدد من رجال الشرطة.