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الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:48

مشاهد جديدة من هجوم مثيري الشغب على الشرطة في كرج امس

ملف مرفقوقام مجهولون بتوجيه طعنات إلى "روح الله عجمي" عنصر من قوات التعبئة الشعبية (البسيج) خلال اعمال الشغب في كرج مركز محافظة البرز غرب طهران ادت الى استشهاده.

كما أن 5 من رجال الشرطة اصيبوا بجروح خلال اعمال الشغب 2 في حالة حرجة.

وبحسب المصادر استغل مثيرو الشغب حالة الازدحام على طريق كرج وعمدوا الى قطع الطريق وإيقاف السيارات، وسارعوا الى مهاجمة رجالِ الشرطة والمارة بالسكاكين والسواطير وقنابل المولوتوف والحجارة.

كما اطلقوا النار على سيارات الإسعاف لمنع نقل الجرحى، ما دفع الهلال الأحمر إلى إرسال مروحية للمكان لنقل الجرحى.
رقم : 1022751
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