انجاز جديد لحرس الثورة الاسلامية الايرانية

وأعلنت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية عن اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب.



وبامكان حامل الاقمار الصناعية هذا وضع أقمار صناعية تزن 80 كجم في مدار 500 كم من سطح الأرض.



ويُعتبر «قائم 100» أوّل حامل للأقمار الصناعية ثلاثيّ المراحل، يعمل بالوقود الصلب وصُنع من قبل علماء القوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري.



وفي هذا الاطار قائد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، انه وباجتياز هذه المرحلة ، سيتم في المستقبل القريب بعون الله، وضع القمر الصناعي "ناهيد" التابع لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار بواسطة الحرس الثوري باستخدام حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل "قائم 100".



وفي تصريح اليوم السبت، قال العميد حاجي زادة، ان دول الاستكبار، بقيادة النظام الامريكي الشرير والإرهابي وقفت بكل ما تملك من قوة ضد تقدم شعب إيران العظيم ولم تتحمل النجاحات المشرفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



واضاف، ان الجهود التي بذلها علماء إيران الشباب بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، حققت هذه الإنجازات العظيمة في ظل اقسى العقوبات في تاريخ البشرية.



وتابع، دون أدنى شك، سنواصل قوة وسرعة حركتنا التقدمية من اجل فتح قمم العلم العالية والوصول إلى تقنيات جديدة.