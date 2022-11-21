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الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:36
بالفيديو:إقتحام نائب إسرائيلي مُتطرف لندوة فلسطينية في حيفا
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وعلى خلفية ذلك قدم كوهين شكوى في الشرطة ضد عدد من منظمي الندوة واتهمهم بالاعتداء عليه.
كوهين نائب عن الحزب الفاشي “قوة يهودية” برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، المرشح لتولي وزارة الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو السادسة.
رقم :
1026029
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