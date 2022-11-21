بالفيديو:إقتحام نائب إسرائيلي مُتطرف لندوة فلسطينية في حيفا

اسلام تايمز (فلسطين) - هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي ألموغ كوهين ندوة ثقافية في حيفا تناولت موضوع الرواية الفلسطينية، وخلال اقتحامه مع عدد من أنصاره للنادي الثقافي في حيفا تصدى له عدد من الناشطين السياسيين والأهليين العرب في المدينة.