الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 كانون الأول 2022 ساعة 18:21

في ذكرى ميلاده.. الشهيد عماد مغنية أشد على الفجّار من حريق النار

ملف مرفقالشهيد عماد مغنية، المعروف بالحاج رضوان، أحد أبرز قيادات حزب الله في لبنان. التحق بحركة التحرير الفلسطينية في ثمانينيات القرن العشرين، ثمّ انضم إلى حركة أمل قبل أن ينضوي في صفوف حزب الله.

اشتهر الشهيد عماد مغنية بأنّه أحد أهم القيادات المؤثرة في حزب الله. وقد رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة لمن يقدّم معلومات عنه.

استشهد القائد عماد مغنية سنةَ 2008 م عندما كان في العاصمة السورية دمشق.

وولد الشهيد عماد مغنية في 7/ 12/ 1962 م في مدينة صور جنوبي لبنان. أبوه فايز مغنية، له شقيقان شهيدان هما: جهاد وفؤاد مغنية، ولديه عدة أولاد، أحدهم الشهيد جهاد مغنية الذي اغتالته القوات الاسرائيلية في الجولان مع بعض عناصر المقاومة الاسلامية.
رقم : 1029035
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
7 كانون الأول 2022
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
7 كانون الأول 2022
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي
7 كانون الأول 2022
بحبرٍ ‘‘إسرائيلي‘‘ يوقع قيس سعيد على بروتوكول مدريد.. شعار ‘‘التطبيع خيانة‘‘ قيد النسيان
بحبرٍ ‘‘إسرائيلي‘‘ يوقع قيس سعيد على بروتوكول مدريد.. شعار ‘‘التطبيع خيانة‘‘ قيد النسيان
7 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي
6 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
6 كانون الأول 2022
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
نظام آل خليفة يبيع شرفه للصهاينة
6 كانون الأول 2022
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
إن لم يكن ‘‘التطبيع خيانة‘‘ للقضية الفلسطينية.. فما هي الخيانة؟
6 كانون الأول 2022
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
المرأة السعودية... من واقع تكثيف القمع إلى سراب الإصلاحات الاجتماعية
6 كانون الأول 2022
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
6 كانون الأول 2022
نفاق أمريكي أوروبي ..الكيل بمكيالين
نفاق أمريكي أوروبي ..الكيل بمكيالين
5 كانون الأول 2022
قيس سعيد في رحلة إلى السعودية.. مطالبات بوضع الطبيبة التونسية المحتجزة في السعودية على جدول أعماله
قيس سعيد في رحلة إلى السعودية.. مطالبات بوضع الطبيبة التونسية المحتجزة في السعودية على جدول أعماله
5 كانون الأول 2022
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طريق نتنياهو الصعب لإقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض
النظام البحريني شريك أساسي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي