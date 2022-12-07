في ذكرى ميلاده.. الشهيد عماد مغنية أشد على الفجّار من حريق النار

خاص (اسلام تايمز) - رصد موقعنا فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يخلد ذكرى القائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية ويشيد به، وذلك في ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم.