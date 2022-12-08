بالفيديو..الجيش السوري يقضي على إرهابيين بريف اللاذقية الشمالي

خاص (اسلام تايمز) - قضت وحدة من الجيش السوري على إرهابيين اثنين وأصابت اثنين، وأسرت آخر في كمين محكم نفذته أقصى الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية أثناء محاولتهم التسلل باتجاه المواقع الأمامية.