بالفيديو: المقاومة الفلسطينية في جنين تؤرق الاحتلال

خاص (اسلام تايمز) - حصل موقعنا على فيديو من الاراضي المحتلة يكشف عن اشتباكات عنيفة اندلعت، فجر اليوم السبت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.