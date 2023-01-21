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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 20:22
على بعد امتار من قصر آل خليفة.. الأمطار تغرق منازل البحارنة
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وقال الجمري "على بُعد أمتار من قصر ملك البحرين حمد آل خليفة " قصر الصافرية".
وتعاني تلك المناطق السكنية من اهمال وعدم تجهيز البنية التحتية اللازمة لمواجهة الامطار ما يهدد حياة المواطنين بسبب انتشار الامراض والخسائر في الممتلكات.
مصدر :
وكالات
رقم :
1036895
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