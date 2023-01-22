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الأحد 22 كانون الثاني 2023 ساعة 17:50

بالفيديو: جرافات الاحتلال تجتاز السياج التقني مع لبنان

ملف مرفقواعتبر العميد الركن المتقاعد هشام جابر، ما يحدث في الجنوب اللبناني من تحرّكات إسرائيلية "أمرٌ طبيعي".

وقال "إن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة والأكثر تطرفا في تاريخ [إسرائيل] تعاني من مشاكل داخلية كبيرة".

وكان قد صدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه يوم الأربعاء الماضي بيان جاء فيه خرق حفار تابع للجيش الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".

وأضاف "نفذت قوة من الجيش انتشارا في مكان الخرق، وألزمت الجيش الإسرائيلي التوقف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق".
رقم : 1037048
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