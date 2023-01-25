بالفيديو:إصابة شاب فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال

خاص (اسلام تايمز) -حصل موقعنا على فيديو من الاراضي المحتلة يظهر فيه شابا فلسطينيا أصيب في الصدر برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط.