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الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 21:55

أحكام إعدام جديدة في السعودية تعيد الأذهان لحادث مؤلم

وغرد صاحب الحساب الذي يحمل شعار "الذي يخاف من الحرية، هو الشخص الذي يلون قيود اﻹستعباد" تغريدة مرفقة بمقطع فيديو قال فيها: "هل تذكرون عبدالرحيم الحويطي شيهد الأرض الذي رفض ترك منزله؟، أمس أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق كل من شادلي الحويطي شقيق (عبدالرحيم الحويطي)، وضد إبراهيم الحويطي وعطاالله الحويطي. لا حول ولا قوة إلا بالله!"

وكان حساب معتقلي الرأي قد غرد أن "في سبتمبر 2022 قامت المحكمة الجزائية المتخصصة بإصدار أحكام جائرة ضد 3 أشخاص من عائلة واحدة من قبيلة الحويطات، واشتملت الأحكام: - #عبدالناصر_احمد_الحويطي مدة 27 سنة - #احمد_عبدالناصر_الحويطي مدة 20 سنة - #محمود_احمد_الحويطي مدة 35 سنة."

الى ذلك أكدت منظمة سند قيام محكمة الاستئناف السعودية بتأييد حكم الإعدام بحق كل من شادلي أحمد محمود الحويطي شقيق الشهيد عبدالرحيم الحويطي، كما أيدت حكم الاعدام ضد إبراهيم صالح أحمد الحويطي وعطاالله موسى محمد الحويطي.
رقم : 1037691
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