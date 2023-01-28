بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة

خاص (اسلام تايمز) - حصل موقعنا على فيديو من الاراضي المحتلة يسمع فيه أصوات اطلاق النار من قبل فلسطيني يستقل سيارته على جموع من المستوطنين الصهاينة اردى بينهم خمسة قتلى على الاقل و15 جريحا.