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السبت 28 كانون الثاني 2023 ساعة 08:32

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة

ملف مرفقذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الجمعة بوقوع 5 قتلى و15 إصابة بإطلاق نار بالقرب من كنيس في "النبي يعقوب" في القدس منهم في حالة خطرة.

جدير ذكره أن تلك العملية البطولية التي وقعت مساء الجمعة تعد من أكبر العمليات التي شهدها الكيان في الفترة الأخيرة حسب وصف الجهات الصحية، منفذوا العملية انسحبوا من المكان، هناك اصابات خطرة.

وفي تفاصيل الحادث حسب المصادر العبرية: "سيارة تتوقف وأطلقت النار على مجموعة مستوطنين، ومن ثم يتحرك سائقها ويجد مجموعة أخرى ويطلق النار عليهم، وتستمر القصة فترة على الأقل ثلث ساعة".

وزعمت الشرطة الصهيونية تحييد المنفذ، إلا أن ذلك جاء بعد ترك ورائه على الأقل حسب اعلان "نجمة داود الحمراء" خمسة قتلى وعدد كبير من الجرحى.

التقارير الميدانية الاسرائيلية تشير أن العملية ذات نتائج خطيرة ومؤلمة وعدد القتلى مرشح للزيادة كثيرا.
رقم : 1038138
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