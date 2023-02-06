بالفيديو: عشرات الضحايا ودمار في سوريا اثر زلزال قوي ضرب منطقة المتوسط

خاص (اسلام تايمز) - حصل موقعنا على فيديو يظهر دمار كبير ووقوع ضحايا في سوريا في مناطق متفرقة جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط