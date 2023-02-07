الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 شباط 2023 ساعة 08:30

بالفيديو: طائرة إيرانية تحط بمطار دمشق حاملة مساعدات للمتضررين من الزلزال

ملف مرفقوافادت مصادر رسمية بأن طائرة المساعدات الإيرانية محملة بـ 45 طناً من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأعرب السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني في مطار دمشق عن تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحاً أن طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية.

وقال سبحاني: إن هذه الطائرة تحمل أول دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى متنها 45 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، والخيم ،والأدوية، والمواد الغذائية ،ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم.

وأشار إلى أنه وبعد تفريغ الطائرة مباشرة ستصل هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

وأوضح السفير الإيراني أن الطائرة الثانية ستهبط اليوم في مطار حلب ، وبعد ذلك طائرة ثالثة إلى مطار اللاذقية.

يذكر ان الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الاثنين بقوة 7.9 ريختر خلّف آلاف القتلى والجرجى بالاضافة الى دمار هائل طال المباني في المدن والقرى الواقعة في منطقة الزلزال.
رقم : 1039974
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى
السيد رئيسي: نحن اليوم بحاجة للوحدة الوطنية اكثر من أي وقت مضى
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
7 شباط 2023
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
7 شباط 2023
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
7 شباط 2023
الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر
الحرس الثوري: العدو أخطأ في حساباته واحتفالنا بانتصار الثورة سيكون الاكبر
6 شباط 2023
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية اليوم تواجه عداء القوى الاستكبارية
6 شباط 2023
خطة خبيثة لمواجهة عرين الأسود وكتيبة جنين
خطة خبيثة لمواجهة عرين الأسود وكتيبة جنين
6 شباط 2023
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟
6 شباط 2023
إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم
إيران تدشّن أكبر منجم لليورانيوم والموليبدينوم
6 شباط 2023
عشرة الفجر.. عهود الوفاء والإنجاز
عشرة الفجر.. عهود الوفاء والإنجاز
6 شباط 2023
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
4 شباط 2023
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
4 شباط 2023
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
قطاع البتروكيماويات في ايران بعد الثورة الاسلامية ... نمو بمقدار 59 ضعفا
4 شباط 2023
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"مؤتمر باريس".. هل ينتشل لبنان من أزمته أم إنه سوف يزيدها تعقيدا؟
السعودية..انتهاك صارخ للحق في الحياة أمام مرأى العالم!
التوتر بين مصر والدول الخليجية.. انعكاساته ومستقبله؟
کيف انهار النظام البهلوي في إيران خلال عشرة أيام؟