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الجمعة 10 شباط 2023 ساعة 18:57

عملية دهس بالقدس المحتلة.. رد طبيعي على جرائم الاحتلال

ملف مرفقوأفادت مصادر من الاراضي المحتلة بسقوط 6 إصابات في صفوف المستوطنين بعد اصطدام سيارة بمحطة حافلات في مستوطنة راموت في القدس.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الأراضي المحتلة أنه تم إطلاق النار على سائق السيارة بشبهة تنفيذ عملية دهس.

ويظهر فيديو من مكان عملية القدس، إصابات حرجة جراء عملية دهس ضد المستوطنين بالقدس المحتلة.

فيما قالت القناة الإخبارية العبرية 12 أن منفذ العملية هو فلسطيني من العيسوية بالقدس المحتلة يبلغ من العمر 30 عاما.

وفي هذا الصدد أعلن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقال قاسم في بيان: "إن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر".

وأضاف: "تؤكد عملية القدس اليوم من جديد بأن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال حتى كنسه عن أرضنا، وأنه لا مجال للالتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني".

وتابع حازم قاسم: الضربات المتتالية التي يتلقاها الاحتلال من قبل الشباب الثائر، هي دليل واضح بأن الشعب الفلسطيني لا يخشى كل القرارات الإسرائيلية ولا توقف ثورة الشعب، وهي أكبر بكثير من أن يلتف عليها أي أحد.

ودعا المتحدث باسم حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي إلى "أن يعرف بأن لكل فعل رد فعل، ولكل جريمة يرتكبها بحق شعبنا لها رد مناسب في الميدان".

وقُتل مستوطنان إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون في عملية دهس في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، أن إسرائيليين قُتل وأصيب 6 آخرون، حالة بعضهم خطيرة، في عملية دهس في مدينة القدس.
رقم : 1040619
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