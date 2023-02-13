من جديد.. عملية بطولية في القدس المحتلة

خاص (اسلام تايمز) - قتل جندي اسرائيلي متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها مساء الإثنين، خلال استهداف فلسطيني حاول تنفيذ عملية بطولية قرب حاجز شعفاط بالقدس المحتلة.