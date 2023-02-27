بالفيديو: إصابات في صفوف المستوطنين بعمليتي إطلاق نار قرب أريحا

خاص (اسلام تايمز) - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة نحو 5 مستوطنين إسرائيليين من بينها اصابات وصفت بالحرجة، جراء تعرضهم لعمليتي إطلاق نار قرب أريحا.