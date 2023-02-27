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الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 20:25

بالفيديو: إصابات في صفوف المستوطنين بعمليتي إطلاق نار قرب أريحا

ملف مرفقوأفادت القناة 13 العبرية بتعرض مركبة للمستوطنين قرب أريحا لاطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جدا، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان بسلام".

وذكرت مصادر عبرية بأن منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بسيارة المستوطنين ثم نزل وفتح النار، لافتة إلى أن قوات كبيرة من الجيش تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب اريحا".

ولاحقا أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 4 مستوطنين بعضها حرجة في عملية إطلاق نار ثانية قرب مكان العملية الأولى في أريحا.

وذكرت مصادر عبرية أن المــقــاوم أطلق النار على مركبة قرب أريحا فأصاب مستوطن بجراح حرجة جداً، وأثناء انسحابه صادف مركبة أخرى فأطلق النار تجاهها وواصل انسحابه من المكان".

فيما أشار صحيفة يديعوت أحرونوت إلى تقارير أولية عن المزيد من الجرحى الإسرائيليين في إطلاق نار في ساحة أخرى قريبة من مكان العملية الأولى في الأغوار شمال البحر الميت.

ولفتت الصحيفة إلى أن منفذ عـملية أريحا ترك سيارته وأشعل النار فيها قبل أن ينسحب من المكان بعد إطلاقه النار تجاه عدة مركبات إسرائيلية".

وأشارت القناة 14 العبرية إلى أن منفذ عملية إطلاق النار في الأغوار أطلق النار في 5 نقاط على الطريق 90 قرب أريحا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل مدينة أريحا،والمستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين ومنازلهم قرب مخيم عقبة جبر عقب عملية إطلاق النار.
وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وعقب عملية حوارة، قرر جيش الاحتلال زيادة حواجز التفتيش حول المدينة، وتعزيز نشر القوات في الضفة الغربية والمستوطنات والطرق والمفترقات.
رقم : 1043908
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