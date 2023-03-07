بالفيديو...عدوان صهيوني يستهدف مطار حلب

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وذكر مصدر عسكري سوري رسمي: إنه ” في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي ، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة “.
وأردف: "الفرق الهندسية والفنية تعمل حاليا على على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان، تمهيدا للإعلان عنها".
كما أشارت مصادر سورية ان "دفاعاتنا الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية استهدفت محيط مطار حلب".
ونقلت مصادر مطلعة عن مصدر في المطار الدولي قوله: "أحد الصواريخ أفلت من المضادات واستهدف المهبط الرئيسي للمطار".
وفي 19 فبراير الماضي، أفادت مصادر عسكرية سورية بأن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين"، وأعلنت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية".