بالفيديو.. احتجاجات عارمة تشمل اغلاق الشوارع في كيان الاحتلال

خاص (اسلام تايمز) - رصد موقعنا فيديو من الاراضسي المحتلة تبيم فيه أن الاراضي الفلسطينية المحتلة تشهد اليوم الخميس، مظاهرات تشمل إغلاق شوارع ومفترقات طرق في أنحائها. وفي موازاة ذلك، تستعد الشرطة الاسرائيلة بقوات كبيرة لمنع إغلاق هذه الشوارع.