الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 آذار 2023 ساعة 20:10

بالفيديو.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ملف مرفقوأفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وتأتي هذه الاقتحامات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال فرض القيود على دخول المصلين المسلمين الوافدين للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند أبوابه الخارجية وتدقق فيها.

وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط وشد الرحال إلى الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لتهويده.

وشددت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في المسجد وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.

وخلال شهر شباط/فبراير الماضي، اقتحم (3583) مستوطناً المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وفق محافظة القدس.
رقم : 1047069
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني : مبادرة الوساطة العراقية ناجمة عن رؤية الشهيد سليماني
كنعاني : مبادرة الوساطة العراقية ناجمة عن رؤية الشهيد سليماني
شمخاني: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إنشاء منطقة قوية
شمخاني: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إنشاء منطقة قوية
16 آذار 2023
توسيع التعاون خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة لإيران والعراق
توسيع التعاون خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة لإيران والعراق
16 آذار 2023
المقاومة الفلسطينية تخترق عمق الأراضي المحتلة وتغير المعادلات
المقاومة الفلسطينية تخترق عمق الأراضي المحتلة وتغير المعادلات
16 آذار 2023
کيف سيکون مصير شبكة "إيران إنترناشيونال" بعد الاتفاق بين إيران والسعودية؟
کيف سيکون مصير شبكة "إيران إنترناشيونال" بعد الاتفاق بين إيران والسعودية؟
15 آذار 2023
علام يدل تجميد صفقة الأسلحة الإماراتية مع "إسرائيل"؟
علام يدل تجميد صفقة الأسلحة الإماراتية مع "إسرائيل"؟
15 آذار 2023
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
15 آذار 2023
طهران: لم ننتهك التعهدات الواردة في الاتفاق النووي
طهران: لم ننتهك التعهدات الواردة في الاتفاق النووي
15 آذار 2023
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
14 آذار 2023
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
14 آذار 2023
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها
14 آذار 2023
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
مقامرة أردوغان السياسية بإجراء انتخابات مبكرة
14 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
13 آذار 2023
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" بين الانقلاب القضائي والحرب الأهليّة
كيف فضح عضو كنيست التطرف ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
دويتشه فيله: الأزمة في ‘‘إسرائيل‘‘ أصبحت أكثر خطورة ولم يتم حلها