الصفحة الرئيسية
0
الأحد 19 آذار 2023 ساعة 20:06

بالفيديو..مقتل مستوطنيْن بعملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس

ملف مرفقوأصيب مستوطنان بجراح متفاوتة مساء الأحد بعملية إطلاق نار نفذها مقاوم تجاه سيارة جيب تابعة لهم في حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القناة السابعة العبرية أن منفذ عملية حوارة تمكن من الانسحاب من المكان بعد أن قام بتنفيذها بواسطة سلاح محلي الصنع من طراز "كارلو".

وأوضح موقع "والا" العبرية أن فلسطينيا أطلق صليات نارية تجاه مركبة لمستوطنين إسرائيليين في حوارة وانسحب من المنطقة.

وقال إن "العملية نفذت عبر سلاح كارلو محلي الصنع الذي ترك في المكان، وحصيلة العملية اصابتان احداهما خطيرة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مكان هذه العملية لا يبعد سوى أمتار عن مكان عملية حوارة السابقة

وتأتي عملية حوارة هذه تزامنا مع قمة شرم الشيخ الأمنية في محاولة لإجهاض المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت عملية حوارة السابقة قبل نحو شهر والتي نفذها الشهيد عبد الفتاح خروشة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تزامنا مع قمة العقبة لوأد الانتفاضة في الضفة.
رقم : 1047581
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السلام البارد والتطبيع المستحيل
السلام البارد والتطبيع المستحيل
الملك السعودي يوجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي
الملك السعودي يوجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي
19 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بمناسبة بدء العام الايراني الجديد
قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بمناسبة بدء العام الايراني الجديد
19 آذار 2023
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
18 آذار 2023
دبلوماسية "أنصار الله" النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين
دبلوماسية "أنصار الله" النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين
18 آذار 2023
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
18 آذار 2023
العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا
العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا
18 آذار 2023
بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟
بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟
17 آذار 2023
قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف
قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف
17 آذار 2023
مستشار الأمن القومي الإماراتي: التعاون مع
مستشار الأمن القومي الإماراتي: التعاون مع 'إيران القوية' من أولويات الإمارات
17 آذار 2023
العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على المسار الصحيح
العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على المسار الصحيح
17 آذار 2023
الحرس الثوري: دول عدة ترغب بشراء أسلحة من إيران
الحرس الثوري: دول عدة ترغب بشراء أسلحة من إيران
17 آذار 2023
كنعاني : مبادرة الوساطة العراقية ناجمة عن رؤية الشهيد سليماني
كنعاني : مبادرة الوساطة العراقية ناجمة عن رؤية الشهيد سليماني
16 آذار 2023
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السلام البارد والتطبيع المستحيل
الکشف عن کتاب المرشد الأعلی للثورة في إيران باللغة الإسبانية..."الخلية رقم 14" لطالبي الحرية في أمريكا اللاتينية
الحقائق الخفية في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
بعد أن حسم الرئيس الأسد قراره..ما مصير التقارب السوري – التركي؟