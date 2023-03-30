الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 آذار 2023 ساعة 19:32

بالفيديو: مقاومون يستبسلون في التصدي لاقتحام قباطية بجنين

ملف مرفقوأظهرت مقاطع مصورة حجم إطلاق النار الكثيف صوب قوات الاحتلال المقتحمة، وكذلك إلقاء قنابل متفجرة محلية الصنع صوب الجيبات العسكرية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للبلدة وأطلق النار الكثيف والعشوائي في شوارع البلدة، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي وصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين أحداهما في الفخذ، نقلا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وأشارت إلى أن القوات اعتقلت الأسير المحرر زياد نزال من منزله في قباطية، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعد أن كبلت يداه وأعصمت عينيه. وانتشرت عناصر من قناصة جيش الاحتلال في عدة أماكن خلال الاقتحام الذي استمر لأكثر من نصف ساعة.

وأعلنت سرايا القدس كتيبة قباطية وشهداء الأقصى وكتائب القسام، عن خوض مقاتليهم اشتباكات مسلحة وتصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية من أكثر من محور.
رقم : 1049659
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
30 آذار 2023
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
30 آذار 2023
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
30 آذار 2023
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
30 آذار 2023
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
30 آذار 2023
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
30 آذار 2023
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
29 آذار 2023
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
29 آذار 2023
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
29 آذار 2023
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
29 آذار 2023
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
29 آذار 2023
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
28 آذار 2023
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا