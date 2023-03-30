بالفيديو: مقاومون يستبسلون في التصدي لاقتحام قباطية بجنين

خاص (اسلام تايمز) - رصد موقعنا فيديو من الارض المحتلة يظهر فيه تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الخميس ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنين، مستخدمين الأسلحة النارية والقنابل محلية الصنع.