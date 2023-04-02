بالفيديو: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

خاص (اسلام تايمز) - حصل موقعنا على فيديو تم تداوله في الاراضي المحتلة تظهر فيه اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بين بلدة قباطية ومسلية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.