بالفيديو.. شهيد وإصابتان في اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل محمد فايز بلهان (١٥ عاماً)، برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر والبطن، في مخيم عقبة جبر بأريحا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابتين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية، إلى مستشفى أريحا الحكومي.
وأقر الجيش الصهيوني بإعدامه شاباً فلسطينياً؛ بزعم رشقه لقوات الاحتلال بالحجارة، في إشارة إلى الشهيد الطفل محمد بلهان.
واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، مخيم عقبة جبر بأريحا، وأغلقت مداخله، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.
وقال موقع 0404 العبري، إن تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش في مخيم عقبة جبر بأريحا.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتلت الأسطح ونشرت القناصة بمخيم عقبة جبر بأريحا، فيما أغلقت شارع القدس ومنعت المرور منه.
وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أن اقتحام الجيش الصهيوني لمخيم عقبة جبر بأريحا يهدف إلى اعتقال من وصفتهم بـ”المطلوبين”؛ بدعوى نيتهم التخطيط لتنفيذ عملية، وقالت إنه لا علاقة له في عملية إطلاق النار التي نفذت في الأغوار يوم الجمعة الماضي.