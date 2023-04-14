بالفيديو.. نجل السيد السيستاني في الصحن الحسيني الشريف

اسلام تايمز (العراق) - وردنا من العراق فيديو يظهر فيه نجل المرجع الديني السيد علي السيستاني السيد محمد رضا السيستاني في الصحن الحسيني الشريف في كربلاء المقدسة في ليلة القدر.