بالفيديو.. اشتباكات مسلحة خلال اقتحام المحتلين بلدة في جنوب نابلس

خاص (اسلام تايمز) - اندلعت، فجر الخميس، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخير لبلدة بيتا بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.