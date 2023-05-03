رئيسي من مقام السيدة زينب (ع): إيران ستقف إلى جانب سوريا في فترة الإعمار

خاص (اسلام تايمز )- اكد الرئيس الإيراني اية الله إبراهيم رئيسي ان سوريا بقيت شامخة وانتصر المجاهدون بعد 12 عاما من الحرب، قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كما وقفت معكم في الايام الصعبة ستقف الى جانبكم في فترة اعمار سوريا.